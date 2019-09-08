ما حقيقة الأخبار المتداولة حول فيلم سيجمع بين تامر حسني والزعيم عادل إمام؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية خلال اليومين الماضيين بخبر متداول يفيد بأن هناك عمل فني جديد يتم طهيه في الفترة الحالية على نار هادئة، وسيجمع بين الزعيم عادل إمام بعد غياب عن السينما 9 سنوات وبين الفنان تامر حسني.

وبحسب تصريحات من مصادر مقربة من الفنان عادل إمام لمجلة "هي"، تم نفي كل ما تم تداوله حول الفيلم المنتظر بين الزعيم وتامر حسني، وأكد المصدر: "الفنان عادل إمام ينصب تركيزه على استكمال تصوير مسلسل فلانتينو، ولا يفكر حاليًا في أي تجارب سينمائية مع أي نجم خلال الفترة القادمة، وفكرة الفيلم المتداولة غير مطروحة على الاقل حتى الآن".

وكانت الكثير من المعوقات قد دفعت طاقم عمل مسلسل "فلانتينو" للخروج من السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، ومن أهمها الحالة الصحية للزعيم عادل إمام في تلك الفترة والتي لم تساعد على استكمال تصوير حلقات المسلسل.

ويشارك في "فلانتينو"، دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني وسامح حسين وهبة المفتي وسليمان عيد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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