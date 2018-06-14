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سما المصري تتحدى شاكيرا بهذا الفيديو في كأس العالم 2018

سما المصري تتحدى شاكيرا بهذا الفيديو في كأس العالم 2018
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