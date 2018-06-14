سما المصري تتحدى شاكيرا بهذا الفيديو في كأس العالم 2018

سما المصري

بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا حول رغبتها في الزواج من اللاعب العالمي محمد صلاح، عادت سما المصري من جديد لتثير ضجة بعد تأكيدها من خلال حسابها على "انستغرام" عن طرحها فيديو كليب لأغنية بعنوان "ايووه ايووه" لدعم المنتخب المصري.

ورغم أن القانون المصري يعاقب من يرتدي بدلة رقص أو ملابس مثيرة على شكل علم مصر، إلا أن سما تحايلت على هذا الأمر وارتدت ملابس فيها ألوان العلم الأحمر والأبيض والأسود، ولكنها لم ترتد العلم خوفًا من الملاحقة القانونية لها.

وإنتشر مقطع فيديو للأغنية على موقع "انستغرام"، وتظهر فيه المصري وهي تغني وتتمايل وترقص وتقلد ملابس وحركات النجمة العالمية شاكيرا، ما أثار ضجة كبيرة بين المشاهدين، وانهالت عليها الانتقادات الساخرة التي وصفت محاولتها لتقليد شاكيرا بـ"الفاشلة"، والسيئة، معتبرين أن المقطع ليس إلا لجذب انتباه الناس وإثارة الجدل.

وكان من المقرر خلال شهر رمضان أن تقوم سما المصري بتقديم البرنامج الديني "أهل العلم" ولكن فيما بعد تم الغاء عرضه خلال رمضان بعدما كانت قد أثارت الجدل والغضب بين المتابعين ونشطاء السوشال ميديا.

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