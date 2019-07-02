سما المصري تصدم الجمهور بسبب ما فعلته مع ريهام سعيد عقب إعلانها عن مرضها!

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري عن ما فعلته مع الإعلامية ريهام سعيد، وأثارت حالة من الجدل بين متابعيها، خاصة وأن الأخيرة أعلنت خلال الأيام الماضية عن تعرضها لمرض جلدي خطير في الوجه وطلبت من الجميع أن يسامحها.

وأعلنت المصري أنها سحبت الشكوى التي رفعتها ضد ريهام سعيد وتنازلت عن حقها بشكل رسمي، وأوضحت ذلك من خلال حسابها على إنستغرام وقالت: " تنازلت اليوم عن الدعوي الذي تقدمت بها ضد ريهام سعيد في شهر فبراير ٢٠١٩ والدعوي تحمل رقم ١٩٦٦ عرائض النائب العام برقم ٢٢٤١ لسنه٢٠١٩ إداري قسم الجيزه بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعه لها بنشر صور وفيديوهات خاصه بي دون وجه حق وفبركه صور خاصه بي وتركيبها وليست صور صحيحه والسب والقذف في حقي والتشهير بي".

وأضافت: "وقد تم التحقيق في الشكوي من قبل النيابه العامه الاسبوع الماضي واحالتها للنظم والمعلومات ومباحث النت للفحص ومن المقرر استدعاء ريهام سعيد الايام القادمه للإدلاء باقوالها ولكن بعد مرضها قررت اليوم التنازل عنها لأنها مريضه".

واختتمت: "هي اذتني واذت ستات غيري كتير بس انا خلاص مسامحاها لانها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنه مرضها وكل اللي اقدر اقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير اديكوا شايفين وشها بقي عامل اذاي من المرض...ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي ياارب...العفو عند المقدره".

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