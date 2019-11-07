سمية الخشاب ليست الأولى.. فنانون واجهوا أحكامًا بالحبس بسبب قضايا "شيكات دون رصيد" تعرف عليهم

يبدو أن "الشيكات دون رصيد" أصبحت الباب الأوسع لدخول الفنانين السجن في الآونة الأخيرة، فلا تكد الساحة تهدأ من تورط أحدهم في هذه القضية حتى تشتعل من جديد مع آخر.

ويستعرض "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانين الذين تعرضوا للحبس في قضايا "شيك دون رصيد".

سمية الخشاب

قبل أيام قضت محكمة مصرية، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد، لصالح طليقها أحمد سعد.

رانية القابسي

بعدها قبضت قوات الأمن في تونس، على الفنانة التونسية رانية القابسي، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، على خلفية مشاكل مالية تخص شركة إنتاجها الفنية.

بوسي

وتعد المطربة "بوسي" من أشهر المطربات التي تم الحكم عليها في قضايا الشيك دون رصيد، حيث إنه في سبتمبر 2019 ألقت قوة أمنية القبض على بوسي بمنزلها بالتجمع الخامس، بسبب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، بسبب الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق فطين.

راندا البحيري

ووقعت الفنانة راندا البحيري في فخ قضية شيك دون رصيد، عندما تورطت في قضية تزوير عقد بيع شقة والتعديل فيه، وحُكم عليها في بداية الأمر بالحبس عام كامل مع الأشغال.

نهلة زكي

قضت إحدى المحاكم المصرية بحبس الفنانة نهلة زكي، في اتهامها بتحرير شيك دون رصيد لصالح المنتج محمد السبكي، 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمها مبلغ ألفي جنيه.

إيمان البحر درويش

من بين الفنانين الذين وقعوا ضحية الشيكات بدون رصيد كان الفنان إيمان البحر درويش، إذ قضت محكمة جنح الدقي، في بسجنه عام وكفالة 500 جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

هشام سليم

بينما حصل على حكم بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد، بعد تقديمه استئنافا على حكم حبسه شهرا لإصداره شيكا بدون رصيد.

هالة فاخر

وصدر حكم غيابي على الفنانة هالة فاخر بالحبس ضدها في قضية شيك بدون رصيد، بعد شرائها إحدى الفيلات في مدينة الرحاب.

أحمد فلوكس

كما ألقت قبل ذلك الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الفنان أحمد فلوكس في وقت سابق لصدور عدة أحكام قضائية ضده، منها أحكام واجبة النفاذ تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

عمرو سعد

وكذلك وقع الفنان عمرو سعد في فخ الشيكات بدون رصيد بمبلغ مليون جنيه لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، سدادًا للضرائب المستحقة عليه.

تقول الناقد الفنية ماجدة حسين، إن الفنانين ليسوا ملائكة فهم دائما معرضون لارتكاب أخطأ تودي بهم خلف القضبان، مشيرة إلى أنهم ليسوا دائما جناة بل قد يكونوا ضحايا التسرع وعدم إدراك بعد الإجراءات القانونية.

وأوضحت ماجدة في تصريح ل"البوابة" الأزمات القضائية التي يكون فيها الفنانين طرفين فيها فالنقابة قادرة على حلها بالتوسط لإيجاد حل بين الطرفين. مثل سمية وأحمد سعد وتامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد.

وشددت الناقدة على ضرورة حرص الفنانين للإجراءات القانونية والاستعانة بالمحامين الموثوق بهم عند التعامل في أمور مادية.

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