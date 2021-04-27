سمير صفير واعتقال مفاجئ في السعودية..وهل هذا هو السبب؟

ضجت الصفحات الفنية بخبر إعتقال الملحن اللبناني سمير صفير من قبل الأجهزة الأمنية في السعودية منذ حوالي الـ 5 أيام.

الأخبار المتداولة ذكرت أن الملحن الذي غادر السعودية منذ عدة أيام تم إيقافه تحت التحقيق ومنع اي شخص من التواصل معه كما قيل أن مكان الحجز هو سجن "دلهون" والمعروف عنه أنه مُخصص للأمور السياسية.

المتداول أن سبب إعتقال سمير كان تصريحات مثيرة للجدل ضد المملكة العربية السعودية إلا أنه تم تداول أخبار مفادها أن الملحن تورط بقضية مخدرات وبالطبع هذه ليست المرة الأولى له فقد اعترف بكل صراحة خلال أحد البرامج أنه تعاطى الممنوعات خلال بداياته الفنية إلا أنه تمكن من الإقلاع عن الأمر بالإرادة والقدرة التي في داخله.

الجمهور بدوره كانت آراءه حول الموضوع مُختلفة والتي منها:

"لنستذكر معكم أراء المتهم #سمير_صفير عن السعودية قبل 7 سنوات :

- السعوديين فقراء وارهابيين !

- الجيش السعودي يشتري طائرات بالمليارات بينما لايعرفون قيادتها وأخر حرب ( داحس والغبراء )!

- يجب الغاء وزارات الدفاع وصرف اموالها على شعوب الدول"

لنستذكر معكم أراء المتهم #سمير_صفير عن السعودية قبل 7 سنوات :



- السعوديين فقراء وارهابيين !

- الجيش السعودي يشتري طائرات بالمليارات بينما لايعرفون قيادتها وأخر حرب ( داحس والغبراء )!

- يجب الغاء وزارات الدفاع وصرف اموالها على شعوب الدول!



هكذا هي نظرة العوام في لبنان لنا ؟ pic.twitter.com/oGB9pse0ug — كولومبوس (@Columbuos) April 26, 2021

وجاء في تغريدة أحدهم "النّظام السعودي "يغدُر" بالمُلحّن #سمير_صفير ويخطفه ويضعه في سجن "دلهون" المُخصص للمعارضين السياسيين بعد دعوته من قبل وزارة الإعلام السعودية لتكريمه وعدد من الفنانين وذلك بسبب تأييد "صفير" للرئيس "ميشال عون" وإطلاقه مواقف يعتبرها النظام السعودي مُناهضة له"

النّظام السعودي "يغدُر" بالمُلحّن #سمير_صفير ويخطفه ويضعه في سجن "دلهون" المُخصص للمعارضين السياسيين بعد دعوته من قبل وزارة الإعلام السعودية لتكريمه وعدد من الفنانين وذلك بسبب تأييد "صفير" للرئيس "ميشال عون" وإطلاقه مواقف يعتبرها النظام السعودي مُناهضة له pic.twitter.com/BEMI4DEuKS — Hussein Bazzi (@HusseinBazzi0) April 26, 2021

وتابع آخر "الملحن اللبناني #سمير_صفير ليس أول من تجود عليه المملكة بكرمها

ويقلب ضدها بل هذا هو ديدن البرتقاليين لا أمانة ولا ذمة في وقت الحاجة يتسولون من السعودية وفي وقت الشبع يسارعون لخيانتها بكل وسيلة"!

الملحن اللبناني #سمير_صفير ليس أول من تجود عليه المملكة بكرمها

ويقلب ضدها



بل هذا هو ديدن البرتقاليين لا أمانة ولا ذمة في وقت الحاجة يتسولون من السعودية وفي وقت الشبع يسارعون لخيانتها بكل وسيلة! pic.twitter.com/1ho5VL4Xud — كريّم صالح🇸🇦 (@krrsa_) April 27, 2021

واضاف آخر "في تفاصيل اضافية حول مصير الملحن #سمير_صفير ، موجود الان مع سجن الدلهون السياسي في السعودية ، وزير الخارجية اللبنانية اتصل بالسفير البخاري والاخير رفض التدخل او المساعدة في اي شيء"

في تفاصيل اضافية حول مصير الملحن #سمير_صفير ، موجود الان مع سجن الدلهون السياسي في السعودية ، وزير الخارجية اللبنانية اتصل بالسفير البخاري والاخير رفض التدخل او المساعدة في اي شيء https://t.co/UNvEGk3tCZ — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) April 26, 2021

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