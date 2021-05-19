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هازال كايا تطل على الجمهور بلوك جديد...والجمهور "ما عرفناها"!

منشور 19 أيّار / مايو 2021 - 02:58
هازال كايا
هازال كايا

شاركت النجمة التركية هازال كايا صُورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستقرام حيث يتابعها أكثر من 6 مليون شخص.

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للصُورة الجديدة لـ هازل كانت بستايل جديد بعد أن تخلت الممثلة عن لون شعرها الغامق واختارت درجة فاتحة أظهرتها بشكل مُختلف تماماً. الجمهور بدوره تداول الصُورة بشكل كبير ضمن تعليقات كان الأبرز بينها "يوه ماعرفتا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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هازال كايا ووالدتها!

منذ عد أيام احتفلت مُعظم الدُول في العالم بعيد الأم وبهذه المناسبة شاركت هازال صُور لها برفقة والدتها وبرفقة طفلها الوحيد "فكرت" تعليق جاء فيه
"إلى جميع النساء اللواتي يجعلن مخلوقًا يشعر بأنه محبوب بلا قيد أو شرط ، وآمن ، ورعاية ورعاية! عيد أمهات سعيد لنا جميعاً!...من المضحك كيف أن مهارة الحب غير المشروط قد كلفتنا وفرضت علينا توقعات غريبة…. دعونا نلقي نظرة إلى الوراء ونحتفل بأنفسنا أيضًا بينما نحتفل بهذا اليوم ، فقد أصررنا على حب هذه المهارة وتمريرها أيضًا ، على الرغم من فرضها"!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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هازال كايا والتمثيل

بعد غياب حوالي السنة وعدة أشهر، تعود العملاقة الصغيرة هازال كايا إلى الشاشات بمسلسل جديد وللمرة الأولى بقصة من نوع الخيال العلمي والسفر عبر الزمن. العمل الجديد والذي سُيعرض عبر منصة نتفليكس للأعمال الحصرية سيجمعها بالممثل الشاب "صلاح الدين باشالي" والذي عُرف للجمهور من خلال دوره في المسلسل الناجح "نبضات قلب". مع إعلان العمل الجديد كانت هناك انتقادات للشاب الذي سيؤدي دور البطولة أمام هازال بسبب مشواره القصير في عالم التمثيل وعدم وجود توافق بينهما.

يذكر أن أخر بطولات هازال كانت من خلال مسلسل "حكايتنا" والذي جمعها بزميلها الممثل "بوراك دينيز" بعد أن قدما ثنائية ناجحة جعلتهما يتصدران الترند مع كل حلقة تُعرض عبر الشاشات، ودارت قصة العمل حول فتاة مسؤولة عن أشقائها الخمسة مع غياب الأم عن البيت وعدم اهتمام الأب بـ أطفاله، ووسط حياتها المليئة بالأحداث والمشاكل تقع في قصة حب مع شاب غني قرر ترك منزل والديه والعيش في حي فقير.

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هازال كايا

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