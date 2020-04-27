سهير رمزي تكشف عدد مرات إجهاضها.. وهل تركت فاروق الفيشاوي بسبب الخيانة؟

حلت الممثلة المصرية "سهير رمزي" ضيفة على برنامج "شيخ الحارة-الجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية "إيناس الدغيدي".

الحلقة التي عُرضت أمس كشفت عن الكثير من المفاجأت وكان أبرزها أنها أجهضت لـ 3 مرات، وعبرت الممثلة عن ندمها على الأمر خاصةً بعد وفاة والدتها، إذ أنها شعرت بالحاجة لمواساة شخص، لتنهار بعدها سهير بالبكاء.

سهير التي عُرفت بكثرة زيجاتها التي وصلت لـ 10 مرات، أكدت أنها لا تفضل خوض العلاقة قبل الزواج ولا تستطيع فعل ذلك لذلك كانت زيجاتها كثيرة وأقصرها دامت لمدة سنة، كما أكدت أنها عندما تشعر بالملل من الرجل فإنها تتركه بالتفاهم، أما عن الزواج العرفي فقد نفت الأمر بتاتاً وأكدت أنه حتى لم يعرض عليها.

أشهر زيجاتها كانت مع فاروق الفيشاوي، وأكدت أن انفصالها عنه ليس بسبب الخيانة أو المخدرات بل لأن الحب بينهما لم يعد كما كان ولم تكن مرتاحة في العلاقة عند نقطة معينة، وأضافت أنهما بقيا أصدقاء بعد الطلاق وحتى أنهما مثلا معا، كما نفت الممثلة خبر علاقتها مع الراحل "عمر شريف" وأنه لم يحدث شيء بينهما سوا لقاء لمرة واحدة بوجود النجوم بعدما شاهد تمثيلها وأعجب بأدائها وطلب مقابلتها ليتعرف عليها.

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