نسل الأغراب ومقطع مُسرب من الحلقة الأخيرة يُظهر وفاة هذه الشخصية..فيديو!

يحق المسلسل المصري نسل الأغراب نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي بين تفاعل كبير ضمن هاشتاق #نسل_الأغراب.

أحداث العمل ما زالت في تصاعد مستمر ضمن وتيرة مليئة بالأكشن والصراع المستمر حيث تدور قصة العمل في إطار درامي اجتماعي من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه فيقرر الانتقام منه.

منذ أيام قليلة تم تداول مقطع فيديو بالخطاً من أجواء الحلقة الاخيرة يظهر أن الشخصية التي يؤديها الممثل المصري أحمد السقا تم قتلها حرقاً من قبل سُكان القرية، وأثار المقطع سخرية البعض بتعليقات حول من صُور الفيديو كان منها "المنتج هيعمل منه بطاطس محمرة"..وأضاف آخر "هيطلع عايش في الاخر ويحرك صوابعة ويبقا لية جزء تاني في رمضان السنة الجاية زي الجزيرة 2 كدا وكل سنة ونتم طيبين".

في نفس السياق تم تداول مقطع من إحدى الحلقات جمع الممثلة المصرية مي عمر التي تؤدي دور والدة الممثل أحمد مالك وأحمد داش وفي نفس الوقت زوجة الممثل أمير كرارة. المشهد الذي أثار السخرية أظهر أحمد مالك وهو يقبل مي عمر بطريقة وُصفت بـ "الأوفر والمستفزة والجريئة"، وشن المقطع هجوماً كبيراً على المخرج محمد سامي الذي قبل بهذه المهزلة بحسب تعليقاتهم.

الأمر لم يتوقف هنا، السخرية أيضاً طالت مالك وداش لأن شكلهما غير مناسب لتأدية دور شباب الصعيد وفي كل حلقة تُعرض يتم تداول صُور ساخرة لهما ضمن تعليقات مُختلفة منها "يا جماعة هو احمد داش و احمد مالك ممثلين"..وتابع آخر "اظن اختيار احمد مالك وأحمد داش اسوء اختيار وكاننا بنتفرج ع اتنين شباب هواه اول مرة يظهروا ف التليفزيون لاسلوبهم وعدم تمكنهم من الشخصيات"...وجاء في تعليق آخر "الحسنة الوحيدة اللي فيه أحمد مالك وأحمد داش، كل ما بيتكلموا بتفشخ ضحك يا دين أمي".

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