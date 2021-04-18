سوزان نجم الدين ومحمد منير جمعهما عقد زواج بالرغم من أنها متزوجة..ما القصة؟

حلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين ضيفة عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي.

خلال فقرات الحديث تم التطرق إلى موضوع لم يكن قد ظهر للملاً من قبل حول تقدم الفنان المصري محمد منير لطلب يدها أمام أصدقائها خلال إحدى المناسبات وما كان جوابها في ذلك الوقت إلا الرفض. سوزان بدورها نفت موضوع الطُلبة وأكدت أن الكينج لا يمكن أن يُرفض وهو صديق عزيز على قلبها وتحترمه وتكن له كل المودة.

المفاجئ أن شيخ الحارة أصر على موقفه وأكد أن الكينج فعلاً تقدم لطلب يدها وهي رفضته، إلا أن الممثلة السورية أصرت على نفي الموضوع تاركةً الأمر وسط علامات إستفهام متعددة. يضاف إلى ذلك أن سوزان متزوجة والعقد يجمعها بـ بوالد اولادها على الرغم من أنهما منفصلان، وحول سبب الإنفصال الرئيسي أكدت أن الحرب والسياسة هي سبب خسارتها لعائلتها.

وأضافت الممثلة السورية خلال إحدى المقابلات أنها لم تتمكن من الاجتماع بأولادها منذ 5 سنوات تقريباً، إذ أن أولادها الـ 4 يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب القانون الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يسمح لبعض الجنسيات ومن بينهم السوريين من دخول البلد وفي حال خرج الموجودن في الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد لن يتمكنوا من العودة مجدداً.

وعبرت سوزان عن اشتياقها لأولادها وأنها فقط تراهم عن طريق الصور والفيديوهات ومكالمات السكايب، وأكدت أن هذا غير كافٍ بالنسبة لها لأنها ترغب بأن تحتضنهم وتُفبلهم كأي أم.

سوزان كانت قد فُجعت بوفاة زوجها ووالد أبنائها منذ أشهر قليلة، وجاء خبر الوفاة بالتزامن تقريباً مع تنحي الرئيس الأمريكي ترامب من منصبه مما سمح لأولادها بالعود مجدداً وتم لم الشمل بينهم ومشاركة هذه اللحظات بفيديو عبر حسابها الرسمي في انستقرام.



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