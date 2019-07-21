أحمد السقا في كواليس فيلم تامر حسني الجديد.. هل يرد جميل "ولد الغلابة"؟ (صور)

يبدو أن الفنان المصري أحمد السقا لم يتردد في الظهور كضيف شرف مع النجم تامر حسني ضمن أحداث فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب".

وتأتي موافقة السقا على الظهور كضيف شرف في فيلم تامر حسني كنوع من رد الجميل للأخير الذي ظهر كضيف شرف في أولى حلقات المسلسل الرمضاني "ولد الغلابة" الذي خاص به "السقا" موسم الدراما الرمضاني الماضي.

وبدأ السقا في تصوير مشاهده المحدودة في المسلسل، وهو ما كشفه مخرج الفيلم اللبناني سعيد الماروق الذي نشر الصورة الأولى للسقا من كواليس التصوير والتي جمعته بتامر حسني والمنتج زيد الكردي.

ويكثف تامر حسني عدد ساعات تصوير فيلمه الجديد ويأمل أن يلحق بموسم عيد الأضحى المقبل، حيث قال حسني لجمهور عبر السوشيال ميديا منذ أيام: "صباح الورد.. في الطريق للجيم وبعدين التصوير دعواتكم إن شاء الله نلحق العيد".

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، وآخرون، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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