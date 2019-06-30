سوسن بدر بإطلالة جديدة مختلفة.. البعض وصفها بـ "الجريئة"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية سوسن بدر تظهر فيها بلوك جديد ومختلف، حيث تخلت عن شعرها وظهرت بقصة شعر جديدة، مع خصلات بيضاء.

واثارت إطلالة بدر هذه ردود فعل واسعة ومتضاربة ففي الوقت الذي لم تنل هذه الإطلالة إعجاب عدد كبير من متابعيهان وصفها آخرون بالجريئة، معبرين عن إعجابهم بها.

وسبق ان ظهرت الفنانة المصرية بإطلالة الشعر الأبيض من خلال بعض الصور التي تعود لدورها في فيلم "ولاد رزق" بالجزء الثاني.

وتستعد الفنانة المصرية للمنافسة في موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "ولاد رزق 2" إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم، أحمد عز وعمرو يوسف وآخرون.

ونافست الفنانة المصرية في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زي الشمس" من بطولة الفنانة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وآخرون. وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

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