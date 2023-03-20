سيراي كايا "هذا النجم التركي دمّر حياتي".. إليك التفاصيل

فاجأت النجمة التركية الشهيرة "سيراي كايا" جمهورها بتصريحات صادمة حول حياتها الشخصية خلال حديثها للصحافة التركية قبل أيام قليلة، حيث كشفت عن تفاصيل تتعلق بحياتها العاطفية.

سيراي كايا تتّهم نجم تركي بتدمير حياتها بسبب علاقة عاطفية جمعتهما

خلال حديثها مع الصحافة التركية صرّحت النجمة التركية "سيراي كايا" بتصريحات صادمة حول حياتها العاطفية، واعترفت سيراي بان هناك شخص دمّر حياتها العاطفية.

وزعمت كايا في حديثها انها دخلت علاقة عاطفية مع نجم تركي، وان هذا الشخص دمر حياتها بشكل كامل قبل ان ينفصل عنها وتنتهي علاقتهما.

وقالت سيراي حول هذا الموضوع: "هناك رجل دمّرني خلال مرحلة من حياتي، فقد أصبح عاشقاً لي ومن ثم حوّلني للشخص الذي يريده من خلال سيطرته عليّ، وحين اصبحت الشخص الذي يريده يخونني أو يفعل شيء آخر لقد كانت فترة مرهقة بالنسبة لي وتلقيت بها دعم نفسي كبير".

من هو النجم التركي الذي قصدته سيراي كايا في حديثها؟

انتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي للتساؤل عن الشخص الذي قصدته الفنانة التركية "سيراي كاي" في حديثها فقد تبيّن بانها تقصد النجم التركي الشهير "جوكهان ألكان".

ومن المعروف أن سيراي كايا كانت على علاقة عاطفية بالنجم التركي "جوكهان ألكان" خلال فترة قصيرة من الزمن ولكنّهما ما لبثا أن انفصلا دون معرفة الأسباب.

واكد الجمهور أن سيراي عانت في علاقتها العاطفية مع جوكهان وهو ما اكدته في لقائها الأخير.