رقص سيرين عبدالنور مع نادر الأتات يعرضها للهجوم

تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للهجوم بعد انتشار فيديو لها تراقص مواطنها الفنان نادر الأتات في حفل زفاف غنى غندور.

انتقاد سيرين عبدالنور ونادر الأتات

وظهرت عبدالنور في الفيديو المتداول ترقص وتممايل على أنغام إحدى الأغاني التي غناها الأتات في الحفل، إلَّا أن المتابعين لم يعجبهم طريقة اقترابها من جسده، إذ اعتبروها غير لائقة وإن كانا صديقين مقربين، لاسيما أنها قدمت إلى الحفل رفقة زوجها.

وكتبت إحداهن مهاجمة: "دايم تتلزق بالرجال على دلع وبوس واحضان وتحاول تعمل نفسها صغيره ودلوعة وكذا و زوجها المسكين ساكت وبعدها تطلع تعمل نفسها الزوجة المثالية وتقول لا تتزوجوا اذا بدكم تطلقوا وهي عايشة حياتها كأنها عزابية".

وأضاف آخر: "تقدر ترقص بدون ماتتلزق مافهمت ايش الحكمه، الرجال مشغول في حاله ويغني دخل شعرها في خشمه".

سيرين عبدالنور وأغنيتها "هزهزة"

على صعيد آخر، كشفت عبدالنور تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "هزهزة"، التي من المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة لصيف 2023.

ولفتت الفنانة إلى أن الأغنية صيفية بامتياز، وقالت خلال لقاء لها في برنامج "et بالعربي": "أغنية هزهزة كتير مهضومة، كتير بترقّص وكتير صيفية، وهصورها مع المخرج إيلي فهد عامل قصص مهضومة كتير، والقصة حلوة اللي محضرها، وأول مرة بتشوفوني في النوع دا من الأغاني، لأنه عادة أنا بغني قصص درامية وجدية بس دي فيها هضامة كتير".