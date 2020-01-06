عقب تورطها في قضايا ابتزاز وفضائح جنسية..انهيار دنيا بطمة بعد منعها من مغادرة المغرب!

بدأت القصة المثيرة للجدل للفنانة المغربية دنيا بطمة بالانتشار على نطاق واسع خلال فترة قصيرة، وذلك على خلفية تورطها في قضايا ابتزاز مع حمزة مون بيبي فاضح المشاهير، إذ كشفت وسائل إعلام مغربية مؤخرًا أنه تم منع بطمة من مغادرة الأراضي المغربية من قبل قوات الأمن في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وفي التفاصيل، كانت دنيا بطمة تستعد برفقة زوجها محمد الترك للسفر إلى البحرين صباح الجمعة الماضية، وذلك بعد أن تم إطلاق سراحها من قبل قاضي التحقيق في قضايا الابتزاز والفضائح الجنسية للمشاهير، ولكن كانت المفاجأة أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارًا بمنعها من مغادرة الحدود المغربية.

وبعد أن صدمت دنيا بطمة بقرار منعها من السفر خلال تواجدها في المطار بالدار البيضاء، أصيبت بحالة انهيار عصبي حاد، ورفضت أن يتم نقلها للمستشفى وتلقت العلاج في منزلها، وفضّل زوجها محمد الترك التضامن معها وقام بإلغاء سفره أيضًا.

والجدير ذكره أن التحقيقات كشفت تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

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