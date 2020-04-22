سيرين عبد النور وأحمد فهمي يستقبلان نانسي عجرم!

بعد خروجها من المنافسة الرمضانية بسبب عدم استكمال التصوير لضيق الوقت، تستعد النجمة اللبنانية لتقديم برنامج ترفيهي عبر الـ MBC برفقة الفنان المصري "أحمد فهمي" والذي أيضاً لن يتواجد في الموسم الرمضاني بسبب عدم إستكمال تصوير مشاهد مسلسله القادم.

المواقع الإخبارية ضجت أمس بخبر استقبال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في البرنامج كضيفة الحلقة الأولى والذي يحمل عنوان "سهرانين_ معاكم بالبيت" والذي على الأغلب سيبث لايف عبر إحدى التطبيقات ويعرض مباشر على قناة الـ MBC.

"رمضان يجمعنا" على MBC... وهالسنة، "سهرانين - معاكم بالبيت"، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا... يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة "أنغامي" الموسيقية.

إن شاء الله يعجبكم! #رمضان كريم عليكم جميعاً 💙 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) April 19, 2020

البرنامج القادم يتضمن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، إضافة إلى فقرة "أنغامي" الموسيقية.

من جهة أخرى، يذكر أن أخر أعمال سيرين الفنية فيديو كليب "ليلة" والذي حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، أما أخر أعمالها الدرامية فكان مسلسل "الديفا" الذي عرض عبر منصة "شاهد" وحقق نجاح كبير، وكما أُعلن سيكون هناك جزء ثاني منه.



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