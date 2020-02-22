حتى لا يطير الدخان آخرها.. 7 أفلام مصرية تحولت إلى أعمال درامية وهذا رأي النقاد (صور)

شهدت الفترة الأخيرة، قيام عدد كبير من المنتجين والمؤلفين المصريين، بتحويل الأفلام السينمائية القديمة والتي حققت نجاحًا باهرًا، لعمل درامي قد يصل إلى جزئين فأكثر، وهو ما انتقده بعض النقاد معتبرين أن اقتباس نص موجود فعليًا ماهو إلا استسهال وتقليد لنجاحات الغير.

ويرصد "البوابة" في هذا التقربر، أبرز الأعمال الفنية التي أنتجت من جديد في نسخة درامية.

حتى لا يطير الدخان لعادل إمام

كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، تعاقده على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" من رائعة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس ليُعرض في رمضان المقبل.

وتُعدّ رواية "حتى لا يطير الدخان" من أشهر مؤلفات الأديب إحسان عبد القدوس التي تحولت إلى السينما،ويجسد مصطفى شعبان شخصية فهمي عبد الهادي التي قدمها الفنان الكبير عادل إمام في الفيلم لكن هذه المرة بمعالجة درامية جديدة.

الطوفان

فيلم "الطوفان" أنتج عام 1985، شارك في بطولة الفيلم كل من محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وعبلة كامل وسمية الألفي ومحمود الجندي.

تحول إلى مسلسل عام 2017، حيث شارك في نسخته الدرامية فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر ووفاء عامر وماجد المصري وروجينا.

وتدور القصة حول أرض ورثها الأبناء عن أبيهم تساوي ملايين الجنيهات، وقبل بيعها يقدم العم عقدًا يفيد أنه اشتراها من الأب قبل وفاته، وتقر الأم بصحة العقد وترفض محاولات الأبناء للشهادة الزور لصالحهم.

"الكيف" لمحمود عبد العزيز

فيلم "الكيف" أنتج عام 1985، من أحد الأفلام التي تحولت إلى مسلسل مؤخرًا، وكان الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني ونورا وجميل راتب، بينما قدمت النسخة الدرامية عام 2016، من بطولة كل من باسم سمرة وأحمد رزق ولوسي وأحمد خليل ومن إخراج محمد النقلي.





حتى لا تطفئ الشمس

فيلم "حتى لا تطفئ الشمس"، أنتج عام 1961، مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، تدور أحداثه حول أسرة تفقد الأب ثم تتولى الأم رعاية أبنائها الخمسة، والفيلم بطولة فاتن حمامة وشكري سرحان وأحمد رمزي وليلى طاهر.

تحول إلى النسخة الدرامية عام 2017، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين ومحمد ممدوح وريهام عبدالغفور وأمينة خليل وأحمد مالك وجميلة عوض.

العار

فيلم "العار" أنتج عام 1982، حقق نجاحاً كبيراً، بمشاركة نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي ونورا وإلهام شاهين.

تم تحولت لعمل درامي عام 2010، حيث شارك في بطولته كل من مصطفى شعبان وأحمد رزق وشريف سلامة ودرة وعلا غانم وهبة مجدي.





الزوجة الثانية لسعاد حسني

فيلم "الزوجة الثانية" أنتج عام 1967، أحد أبرز أفلام السينما المصرية، وتدور أحداثه داخل قرية من قرى الريف المصري في إطار درامي واقعي، وشارك في بطولته سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور،وسميحة أيوب.

تم تقديم النسخة الدرامية منه عام 2013، من بطولة آيتن عامر وعمرو واكد وعمرو عبدالجليل وروجينا، والتي لم تلق نفس نجاح الفيلم على الإطلاق.

الباطنية

فيلم "الباطنية" أصدر عام 1980، ناقش ملف تجارة المخدرات في مصر، وشارك في بطولته نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي، فيما قدّم النسخة الدرامية عام 2009، غادة عبد الرازق ولوسي وأحمد فلوكس وريم البارودي.





رأي النقاد

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، إن مستوى الأعمال الدرامية في مصر، ينحدر بشكل كبير، والدليل عدم وجود إبداع، والاعتماد على الاقتباس سواء من أعمال فنية قديمة أو أخرى أجنبية، موضحة أنه رغم الاقتباس فشلت معظمها مثل "الكيف" و"الزوجة الثانية" وغيرها.

وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن المنتجين يلجأون لإعادة تقديم أعمال قديمة، رغم وجود أحداث ومئات من الموضوعات التي يمكن طرحها في عمل درامي، بسبب افتقاد الثقافة الفنية والإصرار على تقديم الإسفاف والابتذال.

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