سيف نبيل يرد على شائعة وفاته في حادث سير وهذا ما قاله (فيديو)

انتشرت يوم أمس عدد من الصور للفنان العراقي سيف نبيل، والتي ظهر من خلالها وكأنه تعرّض لحادث سير أليم، وما أثار قلق محبيه هو وجود الدماء على قميصه، مما جعل الجمهور في حالة من الترقّب والفضول لمعرفة مصير نجمهم المفضل والتحقق من خبر وفاته.

ولكن فيما بعد تبين أن الأمر مجرد شائعة، وأن الصور التي تسرّبت هي لقطات من الفيديو كليب الجديد بعنوان "كل يوم الك اشتاق"، وحتى يؤكد سيف نبيل هذا الكلام، خرج بنفسه من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ليطمئن كل محبيه وقال: " اسف لانكم قلقتو عليه واني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربه من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق..شكرا يا اعز الناس".

يشار إلى أن سيف نبيل أحد الفنانين العراقيين المميزين، والذي اكتسب شهرة واسعة في الوطن العربي خاصة بأغنيته الشهيرة بعنوان "عشق موت"، وعدد آخر من الأعمال التي جعلته رقمًا صعبًا في الساحة الفنية على المستوى العراقي والعربي عامة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: