شاتاي أولسوي يعود مجدداً للتلفزيون من خلال مسلسل الغدار - تفاصيل العمل

أعلنت العديد من الصفحات والصحف التركية عن مسلسل جديد بدأ العمل عليه مؤخرًا يحمل اسم الغدار من المقرر ان يكون بطولة النجم شاتاي أولسوي.

ويعتبر هذا المسلسل هو نقطة رجوع النجم التركي الى شاشات التلفاز وجمهور الدراما بعد غياب طويل حيث كان آخر اعماله على الشاشة مسلسل اسميتها فريحة الذي عرض عام 2012.

تفاصيل مسلسل "الغدّار" للنجم التركي شاتاي أولسوي



وبحسب التفاصيل والأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن المسلسل الجديد، فإنه سيكون من إنتاج شركة القمر التي قدمت العديد من الأعمال المميزة في السنوات الماضية على أن يعرض على قناة فوكس التركية، ولم يتم الكشف عن موعد بدء التصوير والعرض.

وسيلعب دور البطولة النجم التركي "شاتاي أولسوي" الذي من المفترض أن يجسد شخصية "لافنت" وهو شاب يترك حبيبته وعائلته ويذهب للجيش وسيجد هناك نفسه في العديد من المواقف غير المتوقعة التي تؤثر على شخصيته مما يجعله يتحوّل الى شخص قاسي لدى عودته".

ومسلسل الغدار من اخراج سنان اوزترك الذي قدم العديد من الأعمال المميزة أبرزها (الحفرة، ثلاثة قروش) ومن كتابة حرير الذي قدم (الهارب، ابني).

والجدير بالذكر أن شركة القمر Yapım كانت قد تفاوضت مع الممثل التركي أراس بولوت اينملي إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق ليذهب العمل إلى شاتاي ويعيده إلى الشاشة بعد تواجده في الفترة الأخيرة على المنصات الإلكترونية.