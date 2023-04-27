أنباء عن مواعدة شاتاي أولسوي فنانة وإعلامية تكبره بـ 14 عامًا

تناولت العديد من الصفحات الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مواعدة النجم التركي شاتاي أولسوي لفنانة وإعلامية تركية تكبره بما يقارب الـ 14 عامًا.

علاقة شاتاي أولسوي الرومانسية الجديدة تجمعه بفنانة تكبره بالعمر

كشفت مصادر اعلامية تركيّة بان النجم التركي يواعد منسّقة الأزياء والنجمة والإعلامية التركية "إيجه سوكان"، وكان الملفت في الموضوع هو أن النجمة التركية تكبره بما يقارب الـ 14 عامًا.

وذكرت المصادر بأن النجمة "إيجه" كانت قد شاركت شاتاي في مسلسل "الخيّاط" والذي تم تصويره منذ ما يقارب العام، حيث كان شاتاي في وقتها مرتبط مع دويغو ساريشين.

وتساءل الجميع حول هل كانت علاقة ايجه مع شاتاي هي السبب وراء انفصاله عن دويغو ساريشين.

شاتاي أولسوي يستعدّ لطرح مسلسل الخيّاط

أعلنت المنصة العالمية "نيتفليكس" عن طرح المسلسل التركي الجديد "الخيّاط" والذي سيكون من بطولة شاتاي أولسوي وسيؤدي فيه دور مختلف، ومن المفترض ان يعرض في 2 مايو المقبل.

وتدور قصة المسلسل حول خيّاط شاب موهوب في مهنته يعاني بسبب مرض والده النفسي الذي يرعاه ويحاول حمايته، يقع هذا الشاب في حب فتاة وهي حبيبة صديقه تأتي إلى الورشة التي تعمل من أجل تصميم وخيّاطة فستان زفافها الذي يكون قريباً، وتبدأ تفاصيل القصة بين الخياط وخطيبة صديقه وتفاصيل علاقته مع والده.

وكان الفنان قد أعلن انسحابه من مسلسل "طائر الرفراف" بسبب اعتراضه على السيناريو.