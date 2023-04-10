مسلسل الخياط للنجم شاتاي ألسوي.. طرح الإعلان الترويجي الأول والكشف عن موعد عرضه

طرحت منصة نتفليكس العالمية عبر حساباتها الرسمية في السوشال ميديا الإعلان الترويجي الأول الخاص بـ مسلسل الخياط، من بطولة النجن التركي شاتاي اولسوي.

النجم التركي شاتاي أولسوي يلفت الأنظار في الإعلان الترويجي الأول لـ مسلسل الخياط

طرحت منصة نيتفليكس المقطع الفيديو الاول لمسلسل "الخيّاط" عبر منصتها اليوم الاثنين، واعلنت بان المسلسل سيتم عرضه على المنصة يوم 2 مايو المقبل.

وأشاد الجمهور بشكل كبير بالاطلالة التي ظهر بها شاتاي حيث أعجبوا بالكاريزما والحضور الخاص بالنجم التركي، وعبر الجمهور عن حماستهم الواسعة وترقبهم لعرض المسلسل، مؤكدين أن الإعلان الذي تم طرحه يشير إلى أنهم على موعد مع مسلسل مميز.

تفاصيل مسلسل الخياط

ويدور المسلسل حول خيّاط نسائي يدعى يامي ورث موهبته من جده، ويعاني هذا الشاب في حياته بسبب مرض والده النفسي التي تؤثر على حياته الشخصية بشكل كبير، لكن تزيد معاناة هذا الشاب بعد أن يقع في حب فتاة تزوره من أجل تجهيز فستان زفافها.

وبالرغم من أن هذه الفتاة جاءت إليه من أجل تجهيز فستان زفافها إلا أنه يجد نفسه واقعًا في حبها، مما يدفعه لمحاولة معرفة حقيقها مشاعرها لعريسها.

والجدير بالذكر ان شاتاي كان المرشح الأول لدور البطولة في مسلسل "طائر الرفراف" وبعد انسحابه ورفضه السيناريو تم استبداله بالفنان التركي مارت رمضان ديمير.