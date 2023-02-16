شادي زيدان في غيبوبة.. بعد نقله للعناية المركزة

ما تزال الحالة الصحية للفنان السوري شادي زيدان تثير قلق محبيه ومتابعيه بعد إدخاله العناية المركزة إثر تعرضه لجلدة جماغية.

شادي زيدان في غيبوبة

وكشف الإعلامي السوري أحمد الدرع التطورات الجديدة بشأن الوضع الصحي لمواطنه الفنان شادي زيدان، مُشيرًا إلى أنه دخل في غيبوبة في منشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، مناشدًا الجميع بالدعاء له وتمني الشفاء العاجل له.

وجاء في منشوره: "لا يزال صاحب القلب الطيب واليد الكريمة الفنان شادي زيدان بحاجة لدعواتكم.. للأسف كان تعرض لجلطة دماغية ونزيف دماغي يوم أمس وما زال حتى الآن في العناية المركزي".

وتابع: "هو الآن حسب أغلب المقربين دخل في كوما.. ولكن دعواتكم له في ظهر الغيب قادرة بإذن الله على شفائه.. شادي ما قصر قط في حق أحد.. كان أخا للجميع.. يساعد الجميع.. يخاف على الجميع.. اللهم اشف عبدك شادي زيدان شفاء لا يغادر سقما".

شادي زيدان يتعرض لجلطة في الدماغ

ونقل الفنان السوري إلى العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي؛ بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تصويره أحد الأعمال المقرر ان تنافس في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وكشفت عدة مصادر إخبارية سورية أن زيدان، الشقيق الأصغر للفنان السوري أيمن زيدان، قد تعرض لوعكة صحية خلال التصوير ونقل إلى أحد المستشفيات، ليتبين إصابته بجلطة في الدماغ استدعت دخوله العناية المركزة من اجل الإشراف على حالته الصحية.

وسارع النجوم إلى صفحات السوشال ميديا من أجل الدعاء للفنان السوري بالسلامة ومؤازرة عائلته وبشكل خاص شقيقه أيمن وشقيقه وائل الذين يعملان في التمثيل، من بينهم الفنان السوري باسم ياخور، والفنان قاسم ملحو والفنانة شكران مرتجى والعديد من النجوم.