مراسم دفن قتيل فيلا نانسي عجرم في دمشق (فيديو)

انتهت أسرة السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من مراسم دفن جثمانه في مدينة دمشق، صباح اليوم الإثنين

وتداول نشطاء مقطع فيديو من لحظة دفن جثمان الموسى، بمقابر المعضمية (مساكن الشرطة)، في مدينة دمشق ببلده سوريا، بعد مرور 50 يومًا على حادث مقتله.

وكان الموسى قد تم قتله على يد الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بدعوى أنه اقتحم الفيلا الخاصة بهما بهدف السرقة.ومن جانبها علقت محامية أسرة القتيل الدكتورة رهاب بيطار، على دفن محمد الموسى، قائلة عبر "تويتر": "‏محمد الموسى إلى مثواه الأخير".

محمد الموسى الى مثواه الأخير.#محمد_الموسى pic.twitter.com/91fmuwGPz4 — Dr Rehab Bitar - د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 9, 2020

وأضافت في تغريدة أخرى: "‏اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

وكانت بيطار، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين، انتهت من تشريح جثمان محمد الموسى، وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقًا بعد عدة أيام.