  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. مراسم دفن قتيل فيلا نانسي عجرم في دمشق (فيديو)

مراسم دفن قتيل فيلا نانسي عجرم في دمشق (فيديو)

منشور 09 آذار / مارس 2020 - 02:24
قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم

انتهت أسرة السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من مراسم دفن جثمانه في مدينة دمشق، صباح اليوم الإثنين

وتداول نشطاء مقطع فيديو من لحظة دفن جثمان الموسى، بمقابر المعضمية (مساكن الشرطة)، في مدينة دمشق ببلده سوريا، بعد مرور 50 يومًا على حادث مقتله.

وكان الموسى قد تم قتله على يد الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بدعوى أنه اقتحم الفيلا الخاصة بهما بهدف السرقة.ومن جانبها علقت محامية أسرة القتيل الدكتورة رهاب بيطار، على دفن محمد الموسى، قائلة عبر "تويتر": "‏محمد الموسى إلى مثواه الأخير".

وأضافت في تغريدة أخرى: "‏اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

وكانت بيطار، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين، انتهت من تشريح جثمان محمد الموسى، وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقًا بعد عدة أيام.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...