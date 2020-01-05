نانسي عجرم تخطف الأضواء في برنامج "The Voice Kids".. والحلقة الأولى تتصدر التريند!

عُرضت مساء أمس الحلقة الأولى من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية المخصص للأطفال "The Voice kids".

وما إن عرضت الحلقة الأولى من البرنامج حتى تصدرت تريند موقع التويتر وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة بتعليقات إيجابية سواء من ناحية المواهب الصغيرة بالعمر أو من ناحية لجنة التحكيم التي تضم نانسي عجرم للموسم الثالث والفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي بمشاركتهما الأولى في برنامج الأطفال.

بداية الحلقة كانت مع الموهبة "إياد" الذي يبلغ من العمر 7 سنين من أصول فلسطينية، وتمكن الطفل من خطف قلوب المدربين الثلاث بعد أدائه أغنية "الصهبجية" للفنان سيد درويش.

اللجنة بمدربيها الـ3 حاولت بشتى الطرق ضم إياد إلى فريقها وسط احتيالات لطيفة وإغراءات بالحلويات بين نانسي وحماقي، بينما عاصي عرض تيشيرت أحمر مكتوب عليه "فريق الأبطال" ليختار الطفل إياد فريق نانسي ليكمل معه المشوار.

وتمكنت عجرم تمكنت بدورها أيضاً إقناع الموهبة "محمد إسلام" من سوريا بالانضمام لفريقها بعد منافسة شرسة مع حماقي والحلاني، كما تمكنت من ضم حلا البرغول من سوريا وغايا خوري من لبنان من دون أي جهد.

فيما تمكن عاصي الحلاني من الحصول على موهبتين هما عبد الرحمن الخضور من الأردن وخديجة من اليمن من دون أي منافسة، أما الفنان محمد حماقي أقنع ياسمين التي أدت أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم بعد منافسة شرسة مع اللجنة والطفل محمد من المغرب بعد منافسة مباشرة مع نانسي عجرم.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من رواد السوشال ميديا، ونالت عجرم القسط الكبير من التعليقات الإيجابية بسبب حضورها وخفة ظلها وطريقة تعاملها مع الاطفال، واثنى نقاد الفن على وجودها مجدداً في البرنامج واعتبروها عنصر رئيسي لنجاح البرنامج بموسمه الثالث.

أما عاصي وحماقي فقد كان حضورهما لطيف ومريح للمشاهد وابدى الجمهور إعجابه بتركيبة اللجنة الجديدة وان الحلقات القادمة ستثبت التناغم القوي بينهم.

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