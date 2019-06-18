شاهدوا رسالة سعد الصغير لأبنائه بعد صدور حكم حبسه لمدة عام

قرر الفنان والمطرب الشعبي المصري سعد الصغير أن يوجه رسالة لأولاده عبر حسابه على موقع إنستغرام، فقام بمشاركة صورة تجمعه بهم وعلق عليها قائلًا: " حبيب قلب بابا .. مودي وحبيبة قلبي العسل نور ربنا يخليكو يارب و يحميكوا".

وقام الفنان سعد الصغير بمشاركة هذه الصورة بالإضافة إلى رسالته لأبنائه، مباشرة بعد صدور الحكم عليه بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، بسبب التهرب الضريبي وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه وإلزامه بالمصاريف.

ووجهت المحكمة اتهامًا للمطرب سعد الصغير بالتهرب من سداد الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015 مع عدد من الشركات، وكذلك إخفاء أرباحه من الحفلات التي أحياها.

يشار إلى أن سعد الصغير حل ضيفًا في وقت سابق على برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ولم يتحدث وقتها عن أي من هذه المشاكل التي يمر فيها حاليًا، وأحدث ضجة في وقتها بسبب بكائه خلال الحلقة لاشتياقه لوالدته المتوفية.

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