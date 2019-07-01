شاهدوا ماذا قالت سمية الخشاب لريهام سعيد بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض خطير!

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قلق الجمهور والوسط الفني في مصر خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض جلدي في الوجه وصفته بالخطير، إلى درجة قيامها بكتابة وصيتها ونشرها عبر حسابها على إنستغرام.

وكنوع من الدعم المعنوي والمساندة، لم تتأخر الفنانة سمية الخشاب عن الإعلامية ريهام سعيد، ووجهت لها رسالة تشجيعية بعدما قامت بنشر صورتها وعلقت عليها: " ‏ريهام سعيد محتاجة دعواتكم حاليا هي في امس الحاجة لدعوة من القلب، ربنا يشفيها ويعافيها يارب اللهم امين".

يشار إلى أن ريهام سعيد بدأت بالفعل بإجراءات العلاج، وأجرت عملية جراحية بعدما أصيبت ببكتيريا في الوجة، وبحسب ما أفادت به التقارير الطبية الأولية، فإن الاطباء أكدوا لها ضرورة أن تأخذ راحة لا تقل عن شهر، حتى تستعيد عافيتها من جديد.

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