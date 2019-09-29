شاهد أحدث ظهور لفجر السعيد على سرير المرض بفرنسا.. من زارها؟

أطلّت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بصورة حديثة لها من داخل المستشفى التي ترقد بها في العاصمة الفرنسية باريس، بعد غياب طويل إثر تعرضها لوعكة صحية حرجة منذ بضعة شهور.

ونشرت السعيد عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لها بصحبة رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، معلقة بمدى سعادتها بتلك الزيارة الخاصة.

وعلقت السعيد على الصورة قائلة: "سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم"".

وتابعت السعيد: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته".

سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ #ناصر_المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحيه وتوصياته لهم ... زرع في قلبي سعاده لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه 😍🥰 pic.twitter.com/y3pPbDV5hw — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 28, 2019

وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة، بسبب إصابتها بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

وكلّف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس الماضي، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.

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