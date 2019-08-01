شاهد أحدث ظهور للزعيم عادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته في الأيام الماضية (صورة)

منذ بداية عام 2019 وشائعات الوفاة تطارد الفنان عادل إمام، ولعل أكثر الأوقات التي تم فيها تداول خبر وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو وقت انسحابه من سباق رمضان الماضي، حيث كان الأمر مفاجأة خاصة أنه لم يغب عن موسم رمضان لمدة 7 أعوام متتالية.

وبعد النفي لعدة مرات، عادت مؤخرًا شائعة الوفاة لملاحقة الزعيم مجددًا، فظهر لمروجي تلك الشائعات بصورة جديدة من داخل منزله وكأنه يقول لهم أنا هنا ولم أرحل بعد، وكان بجانبه حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري.

من ناحية أخرى، تحدث نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بعد انتشار هذه الأخبار عن الزعيم عادل إمام، وأعرب عن استيائه الشديد لقيام بعض المواقع بنشر وتناقل الأخبار الكاذبة حول حياة الفنانين والتي تؤثر سلبًا على الفنان وعلى عائلته بشكل مباشر، داعيًا الجميع لتحري الدقة قبل أن يتم تداول أي خبر يتعلق بوفاة أحدهم.

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