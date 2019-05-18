شاهد صراخ واشتباك شذى حسون مع رامز جلال في "الشلال"!

سقطت الفنانة العراقية شذى حسون، في فخ مقلب برنامج رامز جلال في حلقته الثالثة عشرة.

وسخر الفنان رامز جلال من شذى ووصفها بأنها تحب المشاكل، وملكة العالم في السب والقذف، وأنها ليست مطربة بل تحتاج لمحامي معها وليس مؤلف أغاني.

وكعادة ضحايا البرنامج فقد بدأت الفنانة العراقية سعيدة بمشاركتهما في الإعلان الذي جاءت من أجله، لكن سريعا تحول الهدوء لذعر وخوف شديدين بعد سقوطها في المياه.

بعدها ظل رامز يتحرش بها ويضايقها خلال وجودها على الزورق المخصص لنقل الضحية للبر، وهي تصرخ وتستغيث لعل أحدا ينقذها.

وعقب وصولها للبر فوجئت بصوت مخيف فانتابها الرعب، وظلت كذلك حتى ظهرت لها الغوريلا التي يجسدها رامز جلال، فظلت تصرخ حتى كشف الفنان وجهه فقامت بالتعدي عليه بالضرب.

ويقوم رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر".

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