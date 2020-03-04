شاهد كيف انفعلت ليلى علوي على شاب بسبب سيلفي :"عيب عليك كدة"!

فقدت الفنانة المصرية ليلى علوي أعصابها وخرجت عن السيطرة بسبب موقف كان مزعجًا جدًا بالنسبة لها، وحدث ذلك بعد أن تقدم أحد الشبان ليلتقط سيلفي برفقتها أثناء تواجدها في محافظة سوهاج للمشاركة في افتتاح أحد المشروعات لصندوق تحيا مصر.

ولم تتمكن النجمة ليلى علوي من ضبط نفسها خاصة وأن الشاب ضايقها بوضع يده عليها عندما أراد التقاط الصورة معها، فانفعلت بحدة ووبخت الشاب قائلة له: "عيب عليك كدة، عيب الي بتعمله ده، متحطش ايدك عليا!".

وفي الحقيقة، أن موقف ليلى علوي وانفعالها في وجه الشاب كان حدثًا مثيرًا للجدل والبعض رأى أنها بالغت في رد فعلها خاصة وأن الشاب لم يكن يقصد أي شيء، لتضطر لاحقًا للتوضيح من خلال تصريح صحفي لأحد المواقع المصرية حيث قالت: أقدر مدى حب الناس لي ورغبتهم في التقاط صور معي، وأنا أحبهم أيضًا وأحترمهم، إلّا أنه ليس لأحد الحق بأن يضع يده علي".

وتابعت: "لم أقصد إحراج أي شخص يريد التقاط الصور معي، ولكن في الوقت نفسه لا أحبذ فكرة أن يقوم شخص بلمسي".

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