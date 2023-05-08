شبح حفل تتويج الملك تشارلز الثالث يثير الجدل.. "ملاك الموت أم شبح الأميرة ديانا"

مازالت أخبار حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا والذي اُقيم يوم السبت الماضي تتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا حول العالم.

وتداول الجمهور من الحفل وما بعده العديد من الصور والفيديوهات ما بين الطريفة والغريبة، وبهذا الخصوص تصدر فيديو "شبح الحفل" حديث رواد السوشال ميديا حيث رصدّت كاميرات الحفل ظهور شخص غريب خلال حفل تنصيب الملك تشارلز .

ظهور ملاك الموت خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

رصدت الكاميرات المتواجدة في الكنيسة حيث أقيم حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث ما يشبه "الشبح" والذي ظهر بإطلالة سوداء بالكامل خلال مراسم الحفل.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ظهر شخص يرتدي عباءة سوداء مع قلنسوة، بينما كان يمشي عبر الممر الرئيسي.

كما وظهر هذا المخلوق العريب أو شبح الموت كما وصفه البعض، وهو يحمل في يديه شيء يشبه المهبال أو الخطّاف وهي الأداة التي يحملها شبح الموت في الثقافة الغربية.

وفي الوقت الذي أشار له البعض على انه ملاك الموت، قال آخرون إنه شبح الأميرة الراحلة ديانا الزوجة السابقة للملك تشارلز وان روحها غاضبة بسبب تتويج كاميلا ملكة.

وعلّقت صحيفة "ديلي ميل" على مقطع الفيديو: "عادة في كل حفلة كبيرة يتم حضور ضيوف غير مدعويين، لكن جمهور العائلة المالكة أكّدوا أنهم شاهدوا ملاك الموت في كنيسة وستمنستر خلال تتويج الملك تشارلز".

كما علّق احد المتابعين على مقطع الفيديو: "ها قد جاء ملاك الموت وهو حامل مهباله"، وانتقل المتابعون للسخريّة من مقطع الفيديو بالرغم من عدم معرفة تفاصيل الشخص الذي جاء الى الحفل وهو يرتدي هذا الشيء.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8 — The Sun (@TheSun) May 6, 2023

تتويج الملك تشارلز الثالث رسميًا

أقيمت مراسم تتويج الملك تشارلز كملك للمملكة المتحدّة يوم السبت الماضي وذلك بحضور عدد كبير وضخم من رؤوساء العالم بالاضافة الى عدد من المشاهير والنجوم.

وكان ضمن المشاهير الذين حضروا الى الحفل هي النجمة الهوليوودية "كاتي بيري"، بالاضافة الى النجم الشهير "توم كروز".