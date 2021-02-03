نجاح المساعيد بأول رد بعد الفضيحة.. والجمهور "ليتك ساكتة وحافظة مية وجهك"!!

ليتك ساكتة وحافظة مية وجهك!!

هذا كان التعليق الأبرز على الحادثة غير الإنسانية والكارثية التي تورطت بها الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد.

الحادثة كانت هي تعنيف ابنة شقيقة نجاح التي تبلغ من العمر ما يقارب الـ 4 سنوات عن طريق والدتها بعد تداول صُور للفتاة بوجه مُتورم ومُزرق من شدة الضرب.

وبما أن والدة الفتاة والتي تدعى مناهل المساعيد تكون شقيقة نجاح تم ذكر اسم الاخيرة في القصة وتوجيه الانتقادات لها.

وعلقت نجاح بدورها على الموضوع بطريقتها عبر حسابها الرسمي عن طريق منشور جاء فيه "لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسيء الظن بنا..من يعرفنا جيداً يفهمنا جيداً..فالعين تكذب نفسها إن أحبت والاذن تصدق الغير إن كرهت"!

رد نجاح الغريب وغير المفهوم أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بشدة وطالب ضرورة تدخلها لإنقاذ حياة الفتاة وحتى والدة الفتاة التي تعيش لوحدها بالفقر مع أطفالها بعد أن تم سجن زوجها منذ مدة جيدة.

بالعودة لقصة الفتاة فقد كانت قد بدأت بعد تداول صُور الطفلة المعنفة عبر منصات التواصل الإجتماعي وما هي إلا لحظات حتى تحركت إدارة حماية الأسرة مباشرةً واصدر بيان رسمي خلال ساعات من الأمن العام جاء فيه:

"ان العاملين في ادارة حماية الاسرة باشروا منذ يوم أول أمس بالتحقيق في ما نشر حيث تحركوا لمكان سكن الطفلة الا أنهم لم يجدوا احداً في المنزل وفي مساء الأمس تم الذهاب مرة اخرى للمنزل واصطحاب الأم وأطفالها ومن ضمنهم الطفلة التي ظهرت صورتها الى قسم حماية الأسرة".

وأضاف الناطق الإعلامي "كافة الأطفال كانت حالتهم الصحية جيدة وسيتم عرضهم على الطبيب للكشف عليهم، كما سيتم فتح دراسة اجتماعية للعائلة لمتابعتها باستمرار والتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الاعتداء وإجراء المقتضى القانوني ان لزم الامر".

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