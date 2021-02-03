نجم مسلسل التفاح الحرام يدخل القفص الفضي.. وفضائحه عود للواجهة!

فرحة يعيشها كاست المسلسل التركي التفاح الحرام بعد أن أعلن بطل العمل مساء أمس خبر خطوبته من حبيبته الممثلة التركية يلديز تشاغري اتيكسوي.

وأعلن الممثل التركي بيرك اوكتاي الخبر بمشاركة صورة ليده ويد حبيبته التي ترتدي خاتم الخطوبة عبر حسابه الرسمي في انستقرام وهو ما فعلته أيضاً الممثلة التركية أيضاً بمشاركة الصُورة نفسها عبر حسابها. ع

وكانت علاقة الثنائي قد بدأت من المسلسل الذي جمعهما وهو "المحارب"، حيث أدت فيه دور حبيبته وخطيبته التي قُتلت على يد إحدى العصابات.

شرارة الحب التي بدأت بالمسلسل وكانت واضحة للجمهور نتيجة التوافق الكبير بينهما تم إعلانها رسمياً بعد طلاق بيرك من زوجته الأولى.

وتعتبر الحبيبة الجديدة بدورها نشطة عبر حسابها في انستقرام وشاركت خلال الفترة الماضية الكثير من الصُور الرومانسية التي جمعتهما معاً ضمن رسائل غزل متبادلة بينهما.

بالعودة لزواج بيرك الأول، فقد كان أسوأ ما قد واجهه في حياته من بعد سلسلة فضائح أثرت سلباً على عمله وحياته. زواج الممثل التركي من المحامية ميرفي أوغلو تم في عام 2016 بعد 5 سنوات من الحُب وانتهى من دون أطفال بعد صراع دام لسنتين في المحاكم بعد أن شاركت ميرفي صُور فاضحة لزوجها أثرت سلباً على حياته ودفعته للانسحاب من مسلسل "المحارب" بسبب دور الضابط الذي يؤديه فيه، إلا أن شركة الإنتاج تمسكت بالبطل بسبب الريتنغ العالي الذي يحققه واستمر الوضع كذلك حتى أخذ قرار الإنسحاب بشكل نهائي وانضم إلى كاست مسلسل "التفاحة الحرام".

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فيما يتعلق بمسلسل التفاح الحرام فقد واجه الممثل انتقادات لاذعة بعد أن أطل بمشهد جريء جمعه بإحدى الممثلات وعلى آثره تم تغريم الجهة المنتجة مبلغ مالي.

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