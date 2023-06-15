شذى سبت تحتفل بليلة حنائها على الطريقة المغربية.. وتتألق بالقفطان

شاركت الفنانة البحرينية شيماء سبت مقاطع ولمحات من حفل حناء شقيقتها شذى سبت، التي اتخذت طابع الطقوس المغربية العمارية.

ليلة حناء شذى حسون على الطريقة المغربية

وتوجهت شيماء سبت عبر حسابها في "إنستغرام" ونشرت مقاطع فيديو وثَّقت خلاله أجواء الاحتفال المبهج، فقد كانت الحناء حاضرة لتزيين أيادي وأرجل العروس، إذ أشرفت على هذه المهمة "النكافة"، وهي السيدة المتخصصة في تهيئ الفتاة المقبلة على الزفاف، بنقش أشكال باهية مثل الورود والأشكال الهندسية.

كما تخلل الحفل الزغاريد والأهازيج الغنائية مع تواجد فرقة غنائية، وحملت العروس على "العمّارية" وطاف بها محملة على الأكتاف على أنغام وإيقاعات الموسيقى الشعبية.

إطلالات شقيقات سبت في ليلة الحناء

واختارت شذى التألق بقفطان مغربي بلون الفوشيا تزيَّن بزخارف وتطريزات باللون الذهبي، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على طريقة الويفي بطريقة انسيابية، وتزيَّنت بتاج ذهبي. فيما ارتدت شيماء قفطان عاجي، وشقيقتها شيلاء قفطانًا أزرق، وارتدت أبرار قفطانًا أبيض.

وأرفقت شيماء الفيديوهات بتعليق، كتبت فيه: "الليلة ان شاءالله حفلة جلوة "زواج " شذى سبت بمفاجأة جديدة وطريقة مختلفة عن كل جلوة مرت عليكم حماس حدة كلش".

وأضافت: "اللهم بارك لها واسعدها واحفظها ويسر امرها اللهم امين.. اللهم إني أستودعك أختي وقلبها اللهم امنحها الحياة التي تتمناها وأسعد قلبها وارزقها الرزق الوفير فإنك الوهاب الكريم".

رد فعل المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات، وانقسموا بين معجب ومنتقد، إذ أشاد الكثيرون بالأجواء الاحتفالية والمبهجة، فيما انتقد آخرون اعتماد عائلة سبت في احتفالهم على الطقوس المغربية بدلًا من البحرينية، إذ كتبت إحداهن: "ليش تسوى مغربي لو حافظت ع تقاليد زواجها بالفن البحرينى التقليدي ماتقلد اليلدان ال٢".

وكتبت إحداهن مدافعة: "عادي حتى احنا فالمغرب العروس تسوي هندي ،الواحد يحب يسوي طقوس يتميز فيها واحنا العرب طقوسنا ماشاء الله حلوة😍الله يتمم فرحتهم".