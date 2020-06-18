شريف منير يتعرّض للهجوم مجددًا وهذه المرة لسبب غريب جدًا!

يبدو أن الفنان المصري شريف منير هو نجم الشهر بلا منازع، حيث أنه تعرض قبل فترة قليلة لانتقادات بسبب نشره لصور بناته على إنستغرام، وهو ما أدى إلى حدوث مشاحنات بين الفنان والمتابعين وانتهت بخروجه في مقطع فيديو هدد فيه بمقاضاة كل من أساء له أو لعائلته.

ولكن هذه المرة تعرض للهجوم مجددًا ولسبب غريب، حيث أن بعض المتابعين انتقدوا ظهوره في العديد من الصور داخل منزله وخلفه العلم المصري، فكتب له أحد متابعيه وقال: "أنت حاطط ليه علم مصر عندك في البيت هو أي حاجة وخلاص"، ليرد شريف قائلًا: "كل الخونة بيسألو نفس السؤال".

وبعد موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة، قام شريف منير بنشر صورته مع العلم المصري وقال: " ده بقي العلم إللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل .. العلم فين ؟ هو إنت نسيت تتصور مع العلم ؟ .. العلم أهو .. ده العلم إللي حطيته عندي في بيتي و بتصور معاه ديماً .. لإني كنت شايله يوم ٣/ ٧ وكان معايا بردو في ٣٠ / ٦ .. يوم الثورة العظيمة ..عرفتوا ليه محتفظ بيه و بتصور ديماً جنبه ؟".

وتابع: "وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي .. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر .. وهذا هو المطلوب .حد ليه شوق في حاجة ؟".

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