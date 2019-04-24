شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشارك صورها..هل هي أجمل من والدتها؟

احتفلت النجمة المصرية شريهان بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة"، ونشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور، منذ أن كانت ابنتها في مرحلة الطفولة وحتى أصبحت شابة جميلة تقف إلى جانبها وتشبهها إلى حد كبير.

واحتفالًا بهذه المناسبة، قررت شريهان أن ترفق الصور بتعليق قالت فيه: "يكفيني فخراً انك أنتِ مني وأنا منك..كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة “الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي “أنا” يا لولوة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد".

وأضافت: "أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لـولـوة وزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غيرعادي، اللهم لك كل الحمد والشكرشكراً لربي شكراً لزوجي وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شريهان السينمائية فيلم "العشق والدم"، والذي تم عرضه في عام 2002، وهو من بطولة شريهان وفاروق الفيشاوي ومحمد رياض وسهير المرشدي وحسين الشربيني وتامر عبد المنعم، وهو من إخراج أشرف فهمي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: