شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشارك صورها..هل هي أجمل من والدتها؟

يكفيني فخراً انك أنتِ مني و أنا منك .. كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة "الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن” حياتي وميلادي "أنا" يا لولوة إبتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد !! .... وأكرمني ربي بأغلى نعمة إسمها لـولـوة و زي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح #تاريخ_في_عمري_غير_عادي اللهم لك كل الحمد والحمد والحمد والشكر .. شكراً لربي؛ شكراً لزوجي؛ وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة .. ❤ Happy Birthday to my precious pearl Loulwa! I am so fortunate and blessed to have such a wonderful and loving daughter. You are my everything baby. May your birthday be filled with happiness and love ❤️ @loulwaalkhawaja

A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial) on Apr 22, 2019 at 2:11am PDT