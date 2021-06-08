فاطمة الصفي تستعرض جسدها والوشوم بتوب مكشوف!

شاركت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي مجموعة صُور جديدة لها أظهرتها بلوك جريء كما اعتادت أن تفعل مؤخراً.

الصفي إختارت فستان بتوب مكشوف كشف عن عدة شوم على رقبتها وكتفها والتي على الأغلب ليست دائمة بل ربما رسم مؤقت يدوم لأشهر. الصُور المتداولة اعتبرها الجمهور جريئة من ناحية أنها ممثلة كويتية خليجية ومن ناحية أنها كانت سبق وعودت الجمهور على نمط معين من الملابس لم يكن مبالغ بها.

الصفي والتي تعتبر من أكثر الأسماء إثارةً للجدل كانت قد شاركت منذ أيام صُورة جديدة لها وهي ترتدي بنطلون أحمر وتوب بنفس اللون من دون أكمام، وتعرضت من خلال هذه الصُور لهجوم كبير وعلى رأسهم الناقدة الكويتية مي العيدان التي علقت بـ "ابي اعرف وين بتوصل".

فاطمة والتي تعيش حالياً نجاح مسلسلها الأخير "أمنيزيا" والذي يعرض عبر منصة شاهد تم تداول فيديو لها من إحدى لقطات العمل أظهرها وهي تحتضن زميلها في البطولة الممثل "حمد أشكناني"، ورغم أن المشهد يعتبر من المشاهد التي لا تخدش الحياء، إلَّا أن المشاهدون اعتبروا هذه اللقطات لا تناسب الدراما الخليجية بل هي نوع من أنواع تقليد الغرب، بالإضافة إلى فرق العمر بين النجمين كان أحد المواضيع المُنتقدة.

قصة مسلسل فاطمة الصفي

تدور قصة العمل حول فنانة تشكيلية تستيقظ في مصح عقلي لتكتشف أنها خسرت سنين عمرها في النسيان ومتهمة بجريمة قتل. تمسك طبيبتها بطرف الحقيقة وتعود بالزمن لاكتشافها، أما عن أبطاله فهم حمد أشكناني، ديامان بو عبود، ايلي متري، كارول عبود، ختام اللحام وغيرهم من النجوم.

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