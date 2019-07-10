شقيقة الإعلامية ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتعلّق: "اتقوا الله وسيبوها في حالها"

على ما يبدو أن رانيا سعيد شقيقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، لم تتحمل التعليقات والكلام المتناقل في الآونة الأخيرة حول الحالة الصحية والمرض الجلدي الخطير الذي أصاب شقيقتها، لذا خرجت عن صمتها وقررت أن ترد من خلال حسابها على موقع فيسبوك.

وبدأت رانيا سعيد بالحديث عن آخر صورة نشرتها شقيقتها ريهام قائلة: " ما هي كويس إنها نزلت الصورة عشان الناس اللي كان نفسها تبقى ناقصة ايد ولا رجل ولا وشها يقع تنفقع مرارتهم".

وطالبت الجميع بالتوقف عما يقومون به قائلة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".. وتساءلت: "يعني عايزين شكلها إزاى؟.. وشها مشوه مثلا.. مش كل مرض بيبان على الواحد من شكله الخارجي"، مؤكدة أن هناك أشخاصًا يعانون من أمراض خبيثة، ولكن المظهر الخارجي لهم لا يبدو عليه أي تغيير، واختتمت حديثها قائلة: "الناس اللي عايزه هري كلام وخلاص اتقوا الله وسيبوها في حالها".

الجدير ذكره أن الفحوصات الطبية أشارت إلى أن ريهام سعيد مصابة ببكتيريا داخلية في الأنف، وخطرها ممكن أن يؤثر على الشبكية والمخ، وحتى هذه اللحظة لم تتجاوز مرحلة الخطر، لذا طلب منها الأطباء الراحة التامة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

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