زينب العسكري تكشف سبب تسمية بناتها بـ"الحلا والزين والغلا" وترد على متابعة اتهمتها بالنرجسية (فيديو)

حالها كحال باقي المشاهير، تعرضت الفنانة البحرينية زينب العسكري لتعليق من إحدى المتابعات التي اتهمتها بالنرجسية بسبب تسمية بناتها بـ"الحلا والزين والغلا" وذلك من خلال موقع تويتر، لتخرج الفنانة عن صمتها وتوضح الأسباب التي دفعتها لانتقاء هذه الأسماء.

وقالت العسكري في فيديو نشرته على سناب شات: "الموضوع ماله علاقة بالنرجسية وصارت صدفة.. أنا سميت بنتي الزين لأنها الشئ الزين في حياتي، والحلا سميتها لأنها الشئ الحلو بحياتي، أما الغلا فقالولي إني جبت بنت لثالث مرة فقولتلهم هي كمان بعد غالية بغلاة خواتها.

وأضافت: "الأسامي سميتها على حسب الأشياء اللي أحبها، ركزوا على مسلسلاتي وتلاحظون كل اسم راكب على الشخصية اللي اجسدها".

وجاء رد زينب العسكري بعد تغريدة متابعة لها اتهمتها فيها بالنرجسية قائلة: “زينب العسكري جسدت معنى النرجسية مسمية بناتها زين حلا غلا عشان ينادونها أم الزين والحلا والغلا" .

وكانت آخر أعمال زينب العسكري الفنية مشاركتها في عام 2008 من خلال مسلسل "لعنة إمرأة"، واشتهرت أيضًا من خلال دورها في سلسلة المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" مع ناصر القصبيي وعبدالله السدحان.

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