شقيق أبو هشيمة يشعل السوشيال ميديا بوسامته.. تعرف على زوجته !

أشعل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مواقع التواصل الاجتماعي بصورة حديثة شاركها عبر حسابه الشخصي، لكن هذه المرة لم تكن زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري السبب وراء كل هذه البلبلة.

شارك أحمد أبو هشيمة متابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 7 مليون متابع على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بشقيقه طارق خلال إجازتهما الصيفية في بلدية سان تروبيه فرنسية، وتألق الأخير مُرتديًا قميص كحلي وبنطال أبيض وانتعل حذاء رياضي.







وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خانة التعليقات للإشادة بجمال طارق أبو هشيمة وتساءلوا إذا ما كان أعزب أم مرتبط، وتغزلت الفتيات بوسامته وجسده الرياضي، فكتبت إحداهن: "هو اخوك ازاي كده، حاجة اخر عظمة".

وطلبت إحداهن من أبو هشيمة أن يزوجها شقيقه، في حين علَّقت إحداهن: "أنا عايزة أخوك يضحكني".

ولاحظت إحدى المتابعات أن طارق يرتدي خاتمًا في إصبعه، ما قد يكون مؤشر على زواجه، وكتبت: "في محبس بدنا ننتبه اوك"، لتؤكد بعد المعجبات زواجه من سيدة مغربية وإنجابه أطفال.

طارق أبو هشيمة وزوجته يسرا الفاسي

تزوَّج طارق أبو هشيمة من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، عام 2010، وعقد قرانهما في حفل ضخم حضره العديد من الشخصيات المهمة وأحياه العديد من المطربين، وقد كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زوجة شقيقه أحمد أبو هشيمة في ذلك الوقت.

ويجدر الإشارة إلى يسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، ووالدتها سيدة المجتمع المغربية فاطمة الفاسي، كما أن شقيقتها هي الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

شقيقة يسرا الفاسي

توفيت شقيقة يسرا الفاسي، هند الفاسي، بسبب مرض في معدتها وفي ظروف غامضة عام 2010، إلَّا أن ذلك لم يقنع شقيقها علاء الفاسي الذي اتهم زوجها السابق الأمير تركي بن عبدالعزيز وابنه عبد الرحمن وابنته بالتآمر في قتل شقيقته، وأكد أن لديه دليل على ادعاءاته، لكن لم يتضح أي شي فيما بعد.