شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم أحمد العوضي من جديد.."مش موهوب..إستغلالي"!

هاجم شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والمدعو "وائل" الممثل المصري "أحمد العوضي" على خلفية إنتشار خبر زواجها.

المنشور الذي شاركه وائل جاء فيه "بص هقولك طريقة أسهل بكتير من الي وانت واخدوه عشان تشتتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأنو التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار...خذ ورشة تدريب واقرأ كتاب لغة الجسد وشوي في علم النفس وده الطريق الوحيد انك تتعلم حاجة بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل..صدقني دي نصيحة عشان صعبان عليا من تعليقات الناس"...

يذكر أن خلاف حاد كان قد وقع بين وائل وياسمين وأحمد على خلفية إنتشار أخبار عن علاقتهما، وهاجم شقيقته ياسمين بمنشور على الفيس بوك أثار غضب الجمهور...وحدث أخذ ورد بينه وبين أحمد الذي هاجمه ببوست جاء فيه "ياسمين هي الي بتصرف عليك"...

يذكر أن أحمد متواجد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "الإختيار" والذي يؤدي فيه دور شخصية شريرة إرهابية..



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