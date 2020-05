شكران مرتجى تفجر موقفها من قضية فيلا نانسي عجرم..دفاع عن النفس أو إعدام!

شكران مرتجى حول قضية مقتحم فيلا نانسي عجرم: أنا ضد تجريم الجنسية...ولو كان عندي سلاح سيكون لي نفس رد فعل فادي..وكل شخص له طريقة مختلفة للتعامل مع مثل هذه المواقف 👌 #شكران_مرتجي #نانسي_عجرم #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فادي_الهاشم

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 7, 2020 at 3:33pm PDT