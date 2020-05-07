شكران مرتجى تفجر موقفها من قضية فيلا نانسي عجرم..دفاع عن النفس أو إعدام!

حلت الممثلة السورية "شكران مرتجى" ضيفة على برنامج "راحت علينا" من تقديم المذيع اللبناني "هشام حداد".

خلال الحلقة عرض على شكران فيديو من مقابلة لـ نانسي عجرم تتحدث فيها عن ما حصل في بيتها على آثر إقتحام قتل شاب سوري ملثم إقتحم الفيلا بمحاولة للسرقة وتهديد أمان العائلة..فعلقت شكران "أنا مش مع تحديد جنسية اللص وهاد كان إعتراضي من الأول ولا يوجد خلاف مع نانسي عجرم"، ثم تابع هشام وسألها برأيك "دفاع عن النفس أو إعدام"؟ لتجيب "الأمر بيد القضاء اللبناني وأنا أثق به".

يذكر أن شكران كانت قد شاركت تغريدة في بداية القضية جاء فيها "أنا ضد الجريمة، أكيد ضد التعدّي عالآخرين، وبتمنى السلامة للنجمة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة، وانا بحب لبنان ورفقاتي أغلبهم لبنانيين غاليين ودايماً فاتحين قلوبهم مو بس بيوتهم وبحبهم كلهن كلهن"...

أعمم المحبة للجميع ولكن البوست ليس معمم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fsYCKjVjPd — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) January 6, 2020

يذكر أن القضية ما زالت في يد القضاء اللبناني، والدلائل الأولية من "أشرطة المراقبة، 3 تحاليل للطب الشرعي، والبيانات الخاصة بهتف المقتحم" أثبتت تورط الشاب السوري الذي لاقى حتفه على يد زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم في تهم "التعقب، الإقتحام، السرقة، والتهديد بالسلاح"..

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