شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة..شاهدوا كيف بدت في أحدث ظهور لها (صورة)

لا شك وأن الفنانة الكويتية شمس هي محط اهتمام وإعجاب فئة كبيرة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تميزت بإطلالاتها الجريئة سواء في حفلاتها أو في جلسات التصوير التي تنشرها، ولكن هذه المرة كانت مختلفة وقررت أن تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة عبر موقع إنستغرام.

وكان أحدث ظهور لشمس غير متوقع بالنسبة للجمهور ومفاجئ بسبب أنها لم تطل كما اعتادها الجميع بإطلالة جريئة، بل اختارت أن ترتدي عباءة باللون الأبيض مزينة بالورود ذات الألوان المتنوعة، وأيضًا غيرت من تسريحتها وأضافت وصلات لشعرها حتى يبدو طويلًا ومنسدلًا على كتفيها.

وعلقت على صورتها بالقول: "لا شيء يعادل النيّة الطيبة ‏إفعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاؤون".

على الصعيد الفني، كانت آخر نشاطات شمس الكويتية مشاركتها في احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89، وأعربت في وقتها عن فرحتها بتواجدها هناك كأول صوت عربي خليجي نسائي يغني في محافظة الخرج.

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