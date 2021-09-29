وسام حنا وتصريحات صادمة عن وجود الله والعلاقات الجنسية قبل الزواج!

حل الممثل اللبناني وسام حنا ضيفاً على البرنامج الحواري "المواجهة" والذي هو من تقديم الإعلامي اللبناني رودولف هلال.

مواضيع الحلقة كانت مختلفة لكن الأكيد أن الإعلامي رودولف لم يتخلى عن سؤاله الشهير حول الجنس قبل الزواج أو بما معناه المساكنة، وجاء الرد من وسام حنا أنه لا يمانع ذلك ولا يخشى الارتباط بفتاة لها تجارب جنسية، وأضاف مازحاً "خليها تعرف قيمتي".

أما الموضوع الثاني فكان حول الإلحاد وإنكار وجود الله ليرد وسام بأنه شخص متحرر ولا مشكلة له بأي شيء إلا موضوع الإلحاد، إذ أنه لا يتقبل أن يخبره أحد بأنه لا وجود لله إذ أكد أنه في كل خطوة يقوم بها يكون على يقين بوجود الله.

رأي الجمهور حول تعليقات وسام حنا !

الجمهور بدوره كان له تعليقات مختلفة على المواضيع المتداولة والتي كان منها:

"شي غريب رجل مؤمن وصرح انه مع الجنس قبل الزواج مع انه المفروض انه يكون مؤمن برضو انه الاشي ديني مش مجتمعي ...وفش مع او ضد بهاض الموضوع الاشي مش احنا بنقرروا الموضوع مُقرر وجاهز ...هون ببين الانسان المؤمن والي ماشي حسب الدين شو بقول ...الايمان مش بس حكي"...

وتابع آخر "البرامج اللبنانيه. كلها عن. الجنس والشذوذ. والمساكنه. او الالحاد. يحسو بنشوه. ومتعه مع البرامج القذره. ويبغو بلدهم يتطور وينتهظ. وهذي سخافاتهم"...

وجاء في تعليق أحدهم "كنت كتير احترم هالفنان ... بس هلأ كتير نزل من عيني ... هو حر برأيو ... بس ما يتمسخر و يحكي بسخرية هيك ... لان بالنهاية حكيو غلط و تفكيرو مش صح ... الله ميز البشر عن الحيوانات ... بس للاسف كل مانن البشر عم يقلدو الحيوانات اكتر و اكتر ... صايرين بيطلعو بلا تياب تقريبا بحجة التحضر و الرقي وكأن و التطور بكون بالشلح و بلبسو كلابن و بسيناتن تياب ... انا اكيد ضد العادات و التقاليد البالية و الظالمة و بشجع الرقي و التطور ... بس اكيد يعني اذا شلحنا و عملنا هللاشياء الغلط المذكورة بالفيديو ما منطور نحن منكون عم نتخلف"...

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