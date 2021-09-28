زوجة الوليد مقداد تشارك صُورتها من دون حجاب!

زوجة الوليد مقداد نورمن دون حجاب.. هذا كان العنوان الذي لفت نظر الجمهور من خلال مواقع إخبارية فنية كانت قد شاركت الخبر عبر صفحاتها.

العنوان المتداول كان أساسه أن زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد شاركت صُورة لها من دون حجاب، إلا أن هذه الصُورة كانت من مرحلة الطفولة لا أكثر ولا أقل. نور أثارت إعجاب الجمهور بصورتها وهي طفلة بتعليقات كان منها:

"ما شاء الله الله يحميك".. وتابع آخر " الإنتاج تبعهم رح يكون غير شكل".. وجاء في تعليق أحدهم "حلوة من صغرك ماشاء الله"...

زواج الوليد مقداد ونور!

يذكر أن الثنائي كان قد احتفل بزفافه منذ حوالي الشهر بحفل تواجد فيه أهل الطرفين والأصدقاء، وتم وقتها تداول عدة صُور وفيديوهات لهما من الحفل وشاركت القناة الشخصية للعائلة عبر يوتيوب فيديو يوثق أجمل اللحظات، وحقق الفيديو أكثر من 16 مليون مشاهدة.

انفصال الوليد مقداد عن خطيبته!

خلال فترة خطوبة الثنائي أُشيعت أخبار بشكل كبير عن انفصال الوليد ونور من دون التطرق للأسباب والاكتفاء بحدوث شجار كبير، واضطر الوليد وقتها للرد عن طريق صُورة جديدة لهما معاً. وقت خطوبة الثنائي كانت أيضاً قد انتشرت شائعات عن فرق العمر بينهما وصلة القرابة وأكد الوليد وقتها أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بعيدة بينهما.

الوليد مقداد يقدم أغاني الراب!

الوليد كان قد دخل عالم التمثيل من خلال فيلم قصير حمل عنوان "أطرش بالدبة"، وحقق الفيديو أكثر من 2.4 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، أما اللقطة الأبرز من العمل كانت غناء نجم طيور الجنة لـ أغنية راب تحت عنوان "أصاحبي أنا" والتي حققت انتشار كبير.



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