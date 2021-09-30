سارية السواس تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص!

أشعلت الفنانة السورية سارية السواس حماس الجمهور من بعد تداول فيديو راقص لها من آخر حفلاتها الفنية في بلدها الأم سوريا.

سارية السواس أطلت على الجمهور بفستان باللون الأزرق بتصميم الكتف الواحد، وادت من خلال الفيديو حركات راقصة على أنغام إحدى أغانيها وسط الحضور الذي باردها الحماس وسجلوا اللحظة عبر هواتفهم المتنقلة.

رواد السوشال ميديا أطلقوا تعليقات مختلفة على الفيديو المتداول والتي كان منها "يعني مارقص غيرها والله يديم علي سوريا افراحها &والله اني افرح وانبسط كل ماشوف عندهم ترفيهيه وشكرااا".. وتابع آخر "هذي كانت السبب الأول في قروض ومديونية الشباب".. وجاء في تعليق أحدهم "مين الي باقي عليه ايقاف خدمات عشان ماسدد القرض الي مطلعه لعيون ساريه السواس".

سارية السواس تثير غضب السوريين!

منذ أيام كانت الفنانة السورية قد شاركت إعلان لحفلها القادم في مدينة تركيا ولأول مرة لها على متن سفينة Suda Tour، وأثار الإعلان غضب السوريين المتواجدين في تركيا بسبب موقف الفنانة المناصر لـ الرئيس الحالي بشار الأسد، وطالبوا من السلطات التركية بالتدخل لإلغاء الحفل المنتظر بتاريخ 15 من شهر أوكتوبر.

سارية السواس وفيروس كورونا!

سارية السواس كانت قد أصيبت منذ فترة قريبة بفيروس كورونا المستجد وتم تداول أخبار عن تدهور حالتها الصحية ودخولها إلى المستشفى في بيروت بوضع طارئ، وعلى الرغم من أن الفنانة لم تصرح بشيء إلى أن ما أكد الأخبار حول حالتها مشاركتها حسابها الرسمي في انستقرام صُورة لها برفقة طفليها مع تعليق "منحبك كتير يا ماما يا رب يشفيكي اشتقنالك كتير"...

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