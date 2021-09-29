أروى جودة تتحدث عن علاقتها العاطفية بـ أوزجان دنيز.. وفيديو كليب جمعهما معاً!

لأول مرة تحدثت الممثلة المصرية أروى جودة عن علاقتها العاطفية بالنجم التركي أوزجان دنيز والتي جمعتهما منذ سنوات طويلة.

أروى جودة كانت ضيفة الإعلامية لميس الحديدي وتطرق الحديث عن علاقة اروى بـ أوزجان لتؤكد الامر وتروي تفاصيل العلاقة التي استمرت لأشهر قليلة. أروى في البداية شرحت تفاصيل الحوار بينها وبين النجم التركي وأنه بسبب عدم وجود لغة مشتركة بينها اضطروا لطب مساعدة شخص ثالث والذي بدوره كان يترجم الحديث بينهما. من بعدها بدأت أروى بالتجول والقاموس الإنجليزي التركي بيدها بمحاولة لسد الفجوة بينهما، وكان وقتها الممثل التركي قد بدء بتعلم اللغة الإنجليزية.

قصة حب الثنائي كانت قد بدأت في مصعد أحد الفنادق في تركيا حيث تواجد أوزجان ليلتها من أجل تصوير أحد أعماله بينما كانت أروى هناك كمشاركة في مسابقة افضل عارضة ازياء لعام 2004. ومن بعد أن اشتعلت شرارة الحب في المصعد تواجد أوزجان في حفل أفضل عارضة أزياء بغرض متابعتها والتعرف عليها عن قرب خاصةً بعد حصولها على المرتبة الأولى.

الممثل التركي كان من بعدها قد طلب أن تشاركه أحد الفيديوهات المصورة والذي حمل عنوان "Kal De" والذي حمل أيضاً توقيعه في الإخراج، وحين وجه سؤال له عن سبب اختيار أروى للفيديو كليب أكد أنها تمتلك جاذبية كبيرة لفتت نظره منذ المرة الأولى.

بعد أشهر أخذت العلاقة منحنى رسمي وتم التعارف على عائلتها، إلا أن هذه العلاقة انتهت والسبب الحدود بينهما إذ أن الممثل التركي كانت حياته المهنية في تركيا بينما أروى كان قد بدأ مشوارها الفني في مصر. من بعد الفراق طرح الممثل التركي أغنية "Saçmalıyorum" والتي عبر فيها عن اشتياقه لها وتفاصيل حياتهما والتي كان منها حبها لـ شوربة العدس.

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