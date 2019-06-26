شمس ترد على انتقاد الشاعر عبد العزيز السالم: " النور تيجي عليه الفراشات والحشرات"

ردت الفنانة شمس الكويتية على هجوم الشاعر السعودي لها المعروف بإسم عبد العزيز السالم، وذلك بعدما علّق على غنائها لإحدى قصائدة في حفلها الأخير في الرياض، وقال أنه كره اليوم الذي كتب فيه القصيدة لمجرد أن شمس قامت بأدائها على المسرح.

ووصفت شمس تعليق الشاعر السعودي على غنائها لقصيدته بأنه مجرد محاولة لخطف الأضواء والتسلق على نجوميتها بهدف الشهرة، خاصة أن هذه القصيدة هي الوحيدة له، فغردت على تويتر قائلة: " شويعر ما عنده غير كلمات أغنية واحدة في حياته، إنسان مجهول، وهذا مو عيب ولا غلط بس غلطته إنه حب يعيد الأضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الآخرين..على العموم النور تيجي عليه الفراشات والحشرات، وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه، شمس".

شويعر ماعنده غير كلمات اغنية وحدة في حياته انسان مجهول وهذا مو عيب ولا غلط بس غلطته ان حب يعيد الاضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الاخرين .. على العموم النور تجي عليه الفراشات والحشرات وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه #شمس pic.twitter.com/XBifz6s7WF — شمس الكويتية (@shamsofficial) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

الجدير ذكره أن شمس الكويتية لم يكن مرحبًا بها في حفلها الأخير في الرياض، وبمجرد أن بدأت الحفل انسحب الجمهور السعودي بأعداد كبيرة، وكانت تعليقات البعض منهم على مواقع التواصل توضح أن شمس غير مرغوب بها هناك بسبب مواقفها ضد رجال الدين ومهاجمتها لعدد منهم في كثير من المناسبات.

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