فاشنيستا كويتية تحاول تهريب مجوهرات عن طريق والدها...والأمن يتدخل!

ما تزال قضية غسيل الأموال تشغل الرأي العام بعد أن تم الحجز على الحسابات المصرفية لعدة مشهورات من الوسط الكويتي.

وما زالت التحقيقات مستمرة حول إثبات من هم المشاهير المتورطين، ووسط الإجراءات المتبعة ضجت الصفحات الفنية بخبر مفاده أن إحدى الفاشينيستات حاولت أمس تهريب مجوهرات إلى خارج الكويت عن طريق والدها وبالتحديد إلى دبي.

ووصل سعر المجوهرات المراد تهريبها إلى أكثر من 200 ألف دولار أمريكي، وكان والد الفاشنيستا قد قدم طلب لوزير التجارة بإعطائه تصريح لإخراج المجوهرات ما بين الذهب والألماس لخارج البلاد مستنداً على 3 فواتير شرائية بإسمه، ولكن عند التدقيق في الموضوع تبين أن الذهب مسجل بإسم ابنته مما دفع المسؤول لإحالة الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء المناسب.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت سابقاً أن موقع بوتيكات الذي يضم عدد كبير من مشاهير الكويت يقوم بغسيل الأموال عن طريق الإعلانات الممنوحة والأرباح التي تعود للفاشنيستات من مردود مبيعاتهم، وبناءً على ذلك تم حجز ممتلكات صاحب بوتيكات المدعو "عبد الوهاب العيسى" وعدد من الوجوه من بينهم "فوز الفهد، حليمة بولند، دانة طويرش، يعقوب بو شهري، فرح سعود" وغيرهم، كما أن 25 فاشنيستا يتم مراقبة أرصدتهم في البنوك للتأكد من عدم وجود زيادة غير طبيعية في حساباتهم.

وبدأ التحقيق منذ مدة وتم الإفراج عن أغلب الفاشنيستات بغرامة مالية تراوحت ما بين 20 ألف دينار كويتي إلى 50 ألف دينار كويتي بالإعتماد على الأرصدة البنكية ودرجة التورط.



في نفس السياق، تم تداول فيديو يظهر شاحنات نقل حكومية تقوم بنقل سيارات فارهة لأحد المشاهير بعد إثبات تورطه بغسيل الأموال، ونال الفيديو تفاعلاً واسعاً من المواطنيين الذين أثنوا على هذه الخطوة في محاربة غسيل الأموال.

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