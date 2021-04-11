محمد رمضان يسخر من عمرو أديب..والطيار المصري في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية!

يتعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم كبير من رواد السوشال ميديا بعد أن شارك فيديوهات ساخرة من قرار المحكمة بتعويض الطيار المصري مبلغ 6 مليون جنيه مصري.

ويبدو أن الإعلامي المصري عمرو أديب لم يرغب بأن يمر استفزاز رمضان مرور الكرام وعلق من خلال حلقة برنامجه "الحكاية"، وجاء في تعليق الإعلامي المصري:

"رد فعل رمضان على الحكم كان بفيديو مستفز للشعب المصري مُلمحاً أن الفلوس لا تعني له شيئاً".

وتابع عمرو "إنت صرلك سنة بتعمل مصايب وبتطلع من قصة لـ قصة...الموضوع انو الناس مش مستحملاك وفي ناس كثير عندهم فلوس أكثر منك بس ما بيعملوش الي بتعملوا"...وأضاف أديب "الي اعطاك الفلوس دي قادر بثانية يقلب حالك وياخد كل حاجة منك"...وختم الإعلامي "يا محمد اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون...يا بني اهدى وارجع لعقلك بلاش غرور واستفزاز للناس".

ولم يفوت رمضان بدوره فرصة الرد وعلق على طريقته بتركيب صوت الإعلامي على إحدى المقتطفات من أعماله التلفزيونية والتعليق بـ "بس يا بابا"!

بالعودة للطيار المصري فقد تم إجراء مقابلة معه من داخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ما حل به ما بين خسارة عمله الذي تواجد فيه لسنوات طويلة وحتى خسارة رخصة الطيران الخاصة به.

وجاء في تعليق الطيار أبو اليسر ""في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح"...وتابع "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

كما كشف الطيار المصري أنه أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر فضلا عن انزلاق غضروفي، ومنذ يوم الحادثة التي وقعت في عام 2019 أصبح يرتاد المستشفيات للعلاج.

بالعودة لأصل القصة فقد كانت قد بدأت بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر لـ مدى الحياة بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير بداخلها، وعلق رمضان وقتها "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

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