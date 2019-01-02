شيرين عبدالوهاب تُمازح جمهورها وتسخر من تسريحة شعرها الجديدة!
شيرين عبدالوهاب
قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب استقبال العام الجديد بلوك جديد وإطلالة مختلفة، حيث قامت عبدالوهاب بقص شعرها مُعتمدة تسريحة "الجرسون" والتي كان قد عرفها بها الجمهور في بداياتها عام 2002 من خلال اغنية "آه يا ليل".
وفاجأت الفنانة المصرية جمهورها في الحفل الذي أحيته بمناسبة رأس السنة الجديدة بإطلالتها، وتوجه أحد الحضور بسؤالها حول سبب قيامها باعتمادها "اللوك الجديد" وقص شعرها بهذا الشكل، لتجيب مُمازحة أن الكوافير طلب منها 3 آلاف دولار من اجل تسريحة شعرها فرأت أن تقصه أوفر، وأضافت بعفوية: "أنا وحسام بنروح لنفس الحلاق".
وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد استغلت هذا الحفل للسخرية من أزمة فستان رانيا يوسف وتبريرها غير المقنع حول البطانة، إذ استأذنت عبدالوهاب من جمهورها بأن تغير 3 ثواني وذلك من أجل تعديل بطانة الفستان.
يُشار إلى أن عبدالوهاب كانت قد صدمت جمهورها واحتفلت بزواجها من الفنان حسام حبيب بعد قصة حب سرية.
بالفيديو.. ما سبب استعانة #شيرين_عبد_الوهاب بحلاق زوجها؟!@sherine #sherineabdelwahab pic.twitter.com/xawJNGcW03— البوابة (@Albawaba) January 2, 2019
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